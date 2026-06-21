(Video) "nadam se da će oni pobediti": Milan Mitrović o favoritu i ugovoru koji pevači potpisuju sa Grandom: "Ne vidim razlog za to"

Blic pre 4 sati
(Video) "nadam se da će oni pobediti": Milan Mitrović o favoritu i ugovoru koji pevači potpisuju sa Grandom: "Ne vidim razlog…

Polovina članova žirija nije prisutna u finalu zbog prethodno zakazanih nastupa, što Mitrović smatra opravdanim.

Mitrović ima svoje favorite – jednog dečaka i jednu devojčicu, ali neće ih otkriti dok se takmičenje ne završi. Voditelj "Zvezda Granda", Milan Mitrović nije krio uzbuđenje zbog finala muzičkog takmičenja. On je pred našim kamerama govorio o svojim favoritima, ali i članovima žirija koji su večeras izostali. Milan je istakao da mu je jako drago što su promenjena pravila i što će "Zvezde Granda" ove godine imati dva pobednika. - Imaćemo dve nove Zvezde Granda jer
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