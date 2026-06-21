(Video) Totalni haos na Krimu! Sve je u plamenu, Ukrajina izvela velike osvetničke napade: Ima mrtvih, nema struje ni goriva

Blic pre 1 sat
(Video) Totalni haos na Krimu! Sve je u plamenu, Ukrajina izvela velike osvetničke napade: Ima mrtvih, nema struje ni goriva
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je kasnije potvrdio napade na Krim i Krasnodar Prodaja goriva na pripojenom Krimu je obustavljena U napadu ukrajinskog drona na Krimu poginule su četiri osobe, saopštio je guverner pripojenog Krima Sergej Aksjonov i dodao da je prodaja goriva na poluostrvu obustavljena. "Kao rezultat napada neprijateljskih bespilotnih letelica, nažalost, ima civilnih žrtava. Četiri osobe su poginule, a 28 je povređeno", rekao je guverner
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