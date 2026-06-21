Žena izlazila iz taksija, pa je udario auto?! Jezivi detalji nesreće na putu Čačak-Kraljevo, oglasili se iz Hitne pomoći: "Preminula je na licu mesta"

Blic pre 10 minuta
Žena izlazila iz taksija, pa je udario auto?! Jezivi detalji nesreće na putu Čačak-Kraljevo, oglasili se iz Hitne pomoći…

Nesreća se dogodila oko 23 časa na magistralnom putu Čačak - Kraljevo U nesreći je učestvovalo jedno vozilo koje je udarilo ženu dok je izlazila iz taksija U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć oko 23 časa u čačanskom naselju Trnava na magistralnom putu Čačak - Kraljevo, život je izgubila jedna ženska osoba.

Iz čačanske Hitne pomoći navode da je i pored brze intervencije mogla samo da se konstatuje smrt. "Služba hitne pomoći pimila je poziv u 22.35 časova. Ekipa je odmah izašla na lice mesta gde je zatekla žensku osobu koja je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta. Ekipa hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt žene", rekao je za Tanjug načelnik Službe hitne pomoći čačanskog Doma zdravlja Dejan Filipović. Prema rečima očevidaca, u ovoj nesreći učestvovalo
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