Iran tvrdi da je Trumpova pretnja zaustavila pregovore sa SAD

Iran je obustavio razgovore sa SAD nakon što je predsednik Donald Trump zapretio novim napadima zbog delovanja Hezbolaha u Libanu, prenela je poluzvanična novinska agencija Fars.

Fars je naveo da su razgovori koji se vode u Švajcarskoj sada u stanju neizvesnosti, pozivajući se na neimenovani izvor. Druga poluzvanična iranska novinska agencija, Tasnim, saopštila je da je iranska delegacija napustila mesto održavanja pregovora u Švajcarskoj. Dok su razgovori počinjali, Trump je u objavi na društvenim mrežama u nedelju poručio da će ponovo napasti Iran ukoliko ne "zaustavi odmah svoje dobro plaćene PROKSI snage u Libanu koje izazivaju