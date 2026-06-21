Iran tvrdi da je Trumpova pretnja zaustavila pregovore sa SAD

Bloomberg Adria pre 42 minuta  |  Jennifer A. Dlouhy, Kate
Iran tvrdi da je Trumpova pretnja zaustavila pregovore sa SAD

Iran je obustavio razgovore sa SAD nakon što je predsednik Donald Trump zapretio novim napadima zbog delovanja Hezbolaha u Libanu, prenela je poluzvanična novinska agencija Fars.

Fars je naveo da su razgovori koji se vode u Švajcarskoj sada u stanju neizvesnosti, pozivajući se na neimenovani izvor. Druga poluzvanična iranska novinska agencija, Tasnim, saopštila je da je iranska delegacija napustila mesto održavanja pregovora u Švajcarskoj. Dok su razgovori počinjali, Trump je u objavi na društvenim mrežama u nedelju poručio da će ponovo napasti Iran ukoliko ne "zaustavi odmah svoje dobro plaćene PROKSI snage u Libanu koje izazivaju
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