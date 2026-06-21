Er Srbija uspostavila direktnu avio-liniju između Beograda i hrvatskog ostrva Brač

Kompanija Er Srbija (Air Serbia) uspostavila je današnjim letom direktnu avio-liniju između ;Beograda i hrvatskog ostrva Brač, letovališta na jadranskoj obali, saopšteno je iz srpske nacionalne avio kompanije. „Uvođenjem direktnih letova između Beograda i Brača dodatno proširujemo ponudu Er Srbije ka atraktivnim jadranskim destinacijama i putnicima omogućavamo jednostavniji dolazak do jednog od najpoznatijih ostrva u Hrvatskoj“, kazao je direktor za komercijalu i