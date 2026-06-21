I bivši ukrajinski predsednik Viktor Juščenko se odriče poljskog Ordena belog orla

Viktor Juščenko, predsednik Ukrajine od 2005. do 2010. godine, odlučio je da se odrekne poljskog Ordena belog orla.

Kako je preneo njegov portparol na Fesbuku, Juščenko je to uradio „kao znak neslaganja“ sa odlukom poljskog predsednika Karola Navrockog da povuče to odlikovanje sadašnjem ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom. Navrocki saopštio je u petak uveče da je rešio da oduzme Zelenskom najviše poljsko odlikovanje, Orden belog orla, zato što je jedna jedinica ukrajinske vojske odlukom Zelenskog ponela ime Heroji Ukrajinske ustaničke armije. Ta oružana frakcija