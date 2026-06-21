Iran najavljuje ponovno zatvaranje Ormuskog moreuza, optužujući Ameriku i Izrael da su prekršili primirje

Danas pre 11 sati  |  BBC News na srpskom
Iran najavljuje ponovno zatvaranje Ormuskog moreuza, optužujući Ameriku i Izrael da su prekršili primirje

Iran najavljuje novo zatvaranje Ormuskog moreuza i optužuje SAD i Izrael za kršenje sporazuma o prekidu vatre, pošto je Izrael nastavio napade na Liban.

Za to vreme, Centralna komanda SAD kaže da je bezbedan prolaz kroz vitalni plovni put „ostao netaknut“ i da je 55 brodova prošlo kroz plovni put kojim prolazi petina svetske nafte. Ovo dolazi u trenutku kada se Izrael i Hezbolah, militantna grupa iz Libana koju podržava Iran, međusobno optužuju za kršenje novog primirja. Navodno je dvadesetak ljudi ubijeno u izraelskim napadima na jugu Libana otkako je prekid vatre stupio na snagu u petak. Nastavljaju se i
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