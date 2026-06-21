Nakon ukrajinskog napada: Obustavljena prodaja goriva na Krimu

Danas pre 14 minuta  |  Beta
Nakon ukrajinskog napada: Obustavljena prodaja goriva na Krimu

Ruske vlasti su danas na Krimu obustavile prodaju benzina civilima pošto je Ukrajina napala skladišta nafte na tom poluostrvu koje je Rusija anektirala 2014. godine.

Guverner Sergej Aksjonov, koga je imenovao Kremlj, rekao je da su u noćašnjim ukrajinskim napadima poginule četiri osobe, a ranjeno 28. Aksjonov je rekao da lokalne benzinske stanice obustavljaju svu prodaju nedržavnim kompanijama i pojedincima na neodređeno vreme. „Gorivo će se prodavati samo državnim službama koje obezbeđuju funkcionisanje i bezbednost Republike Krim. Molim sve da ostanu mirni i da veruju samo zvaničnim izvorima informacija“, naveo je on.
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