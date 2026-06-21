Sudar autobusa i automobila kod Niša – poginuo vozač, troje povređenih

Danas pre 58 minuta  |  RTS
Sudar autobusa i automobila kod Niša – poginuo vozač, troje povređenih

U teškoj nesreći u selu Bancarevu kod Niša, poginuo je vozač automobila, muškarac star 49 godina, javlja RTS.

U saobraćajnoj nesreći, koja se juče oko 19 sati dogodila u selu Bancarevo kod Niša, jedna osoba je poginula, a tri osobe su povređene, prenosi RTS. Kako su naveli iz niške policije, sudarili su se autobus i putnički automobil. Poginuo je vozač putničkog vozila, muškarac star 49 godina, a jedna osoba je povređena, takođe iz automobila. Dvoje putnika iz autobusa zatražili su lekarsku pomoć. Policija utvrđuje uzroke nezgode.
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