Sudar autobusa i automobila kod Niša – poginuo vozač, troje povređenih

U teškoj nesreći u selu Bancarevu kod Niša, poginuo je vozač automobila, muškarac star 49 godina, javlja RTS.

U saobraćajnoj nesreći, koja se juče oko 19 sati dogodila u selu Bancarevo kod Niša, jedna osoba je poginula, a tri osobe su povređene, prenosi RTS. Kako su naveli iz niške policije, sudarili su se autobus i putnički automobil. Poginuo je vozač putničkog vozila, muškarac star 49 godina, a jedna osoba je povređena, takođe iz automobila. Dvoje putnika iz autobusa zatražili su lekarsku pomoć. Policija utvrđuje uzroke nezgode.