Vučić kaže da ruska služba FSB nikad ne bi potpisala lažni izveštaj o zvučnom topu

Danas pre 42 minuta  |  Beta
Vučić kaže da ruska služba FSB nikad ne bi potpisala lažni izveštaj o zvučnom topu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo je danas zahvalio ruskoj službi bezbednosti FSB što je zajedno sa srpskom službom potvrdila da na protestu u Beogradu 15. marta 2025, nije bio upotrebljen zvučni top.

Kazao je da je FSB jedna od najuglednijih službi na svetu i da nikad ne bi izdala lažno mišljenje sve i da su hteli da pomognu. „Ja ću vam ponoviti, da je neko pucao iz zvučnog topa ne bih bio predsednik ni dana više. Zato smo pozvali i FBI i FSB da dođu i da utvrde. Je l vi mislite da će Botnikov (Aleksandar, direktor FSB) da vam stavi potpis na nešto što je laž? Da je sve hteo da nam pomogne, pa on je profesionalac izvukao bi se nekako ne bi stavio svj potpis“,
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