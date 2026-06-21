Kurasao uzeo istorijski bod: Sjajni golman zaključao gol, Ekvador zaustavljen

Fudbaleri Kurasaa i Ekvadora odigrali su nerešeno 0:0 u drugom kolu E grupe na Svetskom prvenstvu.

Najzaslužniji za istorijski prvi bod Kurasaa na Mundijalima bio je sjajni golman Iloj Rum, koji je zabeležio 15 odbrana. Prethodno, Nemačka je savladala Obalu Slonovače 2:1. Nemci su sa šest bodova obezbedili prvo mesto u grupi i nokaut fazu, Obala Slonovače ima tri, a Ekvador i Kurasao po bod. U poslednjem kolu, 25. juna, igraju: Nemačka - Ekvador, Obala Slonovače - Kurasao.