Kurasao uzeo istorijski bod: Sjajni golman zaključao gol, Ekvador zaustavljen

Dnevnik pre 1 sat
Kurasao uzeo istorijski bod: Sjajni golman zaključao gol, Ekvador zaustavljen

Fudbaleri Kurasaa i Ekvadora odigrali su nerešeno 0:0 u drugom kolu E grupe na Svetskom prvenstvu.

Najzaslužniji za istorijski prvi bod Kurasaa na Mundijalima bio je sjajni golman Iloj Rum, koji je zabeležio 15 odbrana. Prethodno, Nemačka je savladala Obalu Slonovače 2:1. Nemci su sa šest bodova obezbedili prvo mesto u grupi i nokaut fazu, Obala Slonovače ima tri, a Ekvador i Kurasao po bod. U poslednjem kolu, 25. juna, igraju: Nemačka - Ekvador, Obala Slonovače - Kurasao.
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