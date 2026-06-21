Tunis ispisao novi rekord Porazom od Japana ušli u istoriju na najgori mogući način, evo zašto

Dnevnik pre 3 sata
Tunis ispisao novi rekord Porazom od Japana ušli u istoriju na najgori mogući način, evo zašto

Reprezentacija Tunisa doživela je novi težak udarac na Svetskom prvenstvu, ali ovoga puta poraz nije doneo samo eliminaciju već i neslavan ulazak u istoriju. Posle smene selektora usred turnira, Tunižani su postavili rekord koji do sada nije zabeležen na Mundijalima.

Reprezentacija Tunisa je postala prvi nacionalni tim koji je na istom turniru gubio utakmice pod vođstvom dvojice različitih selektora. Sve je počelo već na startu takmičenja, kada su "Orlovi Kartagine" ubedljivo poraženi od Švedske sa 1:5. Ubrzo zatim usledila je reakcija saveza – Sabri Lamuši je smenjen, a na klupu je doveden Herve Renar u pokušaju da se promeni tok turnira i spasi plasman. Međutim, ni promena na klupi nije donela preokret. Renar je debitovao
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