AMSS: Bez zadržavanja na rampama auto-puteva, vozila jedino na GP Preševo čekaju 20 minuta

Prema podacima JP ''Putevi Srbije'', na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je danas iz AMSS.

Prema informacijama Uprave granične policije, putnička vozila se jedino zadržavaju na GP Preševo, na izlazu, 20 minuta. Kada je reč o teretnim terminalima, kamioni na GP Batrovci, na izlazu, čekaju 240 minuta, dok na GP Šid, takođe na izlazu, čekaju 240 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.