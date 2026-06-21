Brnabić: Afera o zvučnom topu imala tri cilja, među njima i pojačan pritisak na Srbiju

Euronews pre 5 sati  |  Autor: Tanjug
Brnabić: Afera o zvučnom topu imala tri cilja, među njima i pojačan pritisak na Srbiju

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je slučaj zvučnog topa, planiran najmanje mesec i po dana pre skupa na Slaviji 15. marta, imao tri cilja - dalju dehumanizaciju vlasti u Srbiji, izazivanje građanskih sukoba i da se pojača maksimalno strani pritisak na Srbiju.

Brnabić je, na konferenciji za medije u Domu Narodne skupštine, kazala da je prvi cilj bila dalja brutalna dehumanizacija predsednika Srbije Aleksandra Vučića, odnosno da se predsednik predstavi, dodatno na sve ono što su lagali o njemu i njegovoj porodici do tog trenutka, kao neko ko nije čovek, već monstrum, kao neko ko je ultimativno zlo, kao neko ko je ubica i neko ko je spreman da puca sopstvenom narodu u leđa. "Zbog toga je, ponovo u skladu sa tim jako dobrim
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Brnabić negira da je jedan tekst zakona dat Venecijanskoj komisiji, a drugi Skupštini, ponovila optužbe da je "afera zvučni…

Brnabić negira da je jedan tekst zakona dat Venecijanskoj komisiji, a drugi Skupštini, ponovila optužbe da je "afera zvučni top" izmišljena

N1 Info pre 4 sati
N1 i Nova ponovo na meti Vučića, zahvalio se ruskoj službi zbog izveštaja o zvučnom topu (VIDEO)

N1 i Nova ponovo na meti Vučića, zahvalio se ruskoj službi zbog izveštaja o zvučnom topu (VIDEO)

N1 Info pre 5 sati
Brnabić: Afera o zvučnom topu imala tri cilja,među njima i pojačan pritisak na Srbiju

Brnabić: Afera o zvučnom topu imala tri cilja,među njima i pojačan pritisak na Srbiju

RTV pre 5 sati
"Trebalo je da dođe do sankcija i do potpune izolacije Srbije", Brnabić o aferi "zvučni top": Laž koja je bila planirana…

"Trebalo je da dođe do sankcija i do potpune izolacije Srbije", Brnabić o aferi "zvučni top": Laž koja je bila planirana najmanje mesec dana i imala je tri cilja

Blic pre 5 sati
„Postojala su tri cilja“: Brnabić iz Skupštine o zvučnom topu

„Postojala su tri cilja“: Brnabić iz Skupštine o zvučnom topu

Danas pre 5 sati
Brnabić: Afera o zvučnom topu imala tri cilja, među njima i pojačan pritisak na Srbiju

Brnabić: Afera o zvučnom topu imala tri cilja, među njima i pojačan pritisak na Srbiju

NIN pre 5 sati
Vučić kaže da ruska služba FSB nikad ne bi potpisala lažni izveštaj o zvučnom topu

Vučić kaže da ruska služba FSB nikad ne bi potpisala lažni izveštaj o zvučnom topu

Glas Zaječara pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSkupština SrbijeAna BrnabićsrbijaslavijaZvučni top

Društvo, najnovije vesti »

Kada se Zemlja pretvori u ogroman ogledalo: zadivljujuća lepota bolivijske pustinje koja vara čula

Kada se Zemlja pretvori u ogroman ogledalo: zadivljujuća lepota bolivijske pustinje koja vara čula

Danas pre 7 minuta
NDNV: Dinko Gruhonjić više nije bezbedan u Srbiji, moguća je i fizička likvidacija

NDNV: Dinko Gruhonjić više nije bezbedan u Srbiji, moguća je i fizička likvidacija

Danas pre 52 minuta
Matić: Hitno obezbediti zaštitu za porodicu Gruhonjić

Matić: Hitno obezbediti zaštitu za porodicu Gruhonjić

Danas pre 1 sat
„Nagrada za lojalnost SNS-u“: Šta misle Kruševljani o dobitniku Vidovdanske nagrade Darku Glišiću?

„Nagrada za lojalnost SNS-u“: Šta misle Kruševljani o dobitniku Vidovdanske nagrade Darku Glišiću?

Danas pre 1 sat
Gde vam je politički program – mantra prepredenih, ali i naivnih

Gde vam je politički program – mantra prepredenih, ali i naivnih

Danas pre 2 sata