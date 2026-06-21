Brnabić: Afera o zvučnom topu imala tri cilja, među njima i pojačan pritisak na Srbiju

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je slučaj zvučnog topa, planiran najmanje mesec i po dana pre skupa na Slaviji 15. marta, imao tri cilja - dalju dehumanizaciju vlasti u Srbiji, izazivanje građanskih sukoba i da se pojača maksimalno strani pritisak na Srbiju.

Brnabić je, na konferenciji za medije u Domu Narodne skupštine, kazala da je prvi cilj bila dalja brutalna dehumanizacija predsednika Srbije Aleksandra Vučića, odnosno da se predsednik predstavi, dodatno na sve ono što su lagali o njemu i njegovoj porodici do tog trenutka, kao neko ko nije čovek, već monstrum, kao neko ko je ultimativno zlo, kao neko ko je ubica i neko ko je spreman da puca sopstvenom narodu u leđa. "Zbog toga je, ponovo u skladu sa tim jako dobrim