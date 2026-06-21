Harčenko: Politika orjentacije na sve države koje su partneri Srbije veoma efikasna

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Harčenko: Politika orjentacije na sve države koje su partneri Srbije veoma efikasna

Ambasador Rusije Aleksandar Bocan - Harčenko izjavio je danas da je politika koju vodi i koju zagovara predsednik Srbije Aleksandar Vučić, odnosno orjentacija na sve države koje su partneri Srbije, veoma efikasna.

On je novinarima nakon obilaska novoizgrađenog Jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu sa predsednikom Vučićem, a čiji je izvođač radova ruska kompanija RŽD Internešenel, rekao da su celokupne aktivnosti RŽD potpuno integrisane u razvoj infrastrukture Srbije, odnosno napretka i uspona ekonomije Srbije i socijalnog razvoja zemlje. "To je nama kao Rusiji i kao prijateljskoj zemlji Srbije veoma važno", rekao je Bocan Harčenko. On je
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