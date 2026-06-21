Leto je stiglo, stižu i ekstremi: Koliko će biti toplotnih talasa i da li će "pasti" rekord iz 2024?

Osim što je danas najduži dan u godini, a večeras najkraća noć, 21. jun je i prvi dan leta.

Najtoplije godišnje doba zvanično je počelo pre nekoliko sati. Klimatolog i profesor Geografskog fakulteta Aleksandar Valjarević rekao je za Euronews Srbija da nas očekuje vruće leto sa tropskim temperaturama. "Prognozirao sam da od 10. jula do 10. avgusta očekujemo još nekoliko toplotnih talasa, najmanje tri, i tada možemo očekivati temperature i do 40 stepeni", rekao je Valjarević. Ipak, ističe da je utešno to što, po njegovom mišljenju, nećemo oboriti rekord iz