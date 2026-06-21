Muž srpske blogerke glavna zvezda Mundijala: "Ludačkom" partijom vodio Kurasao do istorijskog boda protiv Ekvadora!

Euronews pre 22 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Muž srpske blogerke glavna zvezda Mundijala: "Ludačkom" partijom vodio Kurasao do istorijskog boda protiv Ekvadora!
Znate ono kad rezultat uopšte ne odražava realnu sliku na terenu? E, ako to nije bilo ovo noćas u Kanzasu, onda ne znamo šta je! Ekvador i Kurasao su potencijalno odigrali najsadržajniju utakmicu ikada na kojoj nije pao niti jedan pogodak! Remi bez golova ne ide u prilog nikom, a pamtiće se po strašnoj partiji Eloja Ruma, čuvara mreže Karibljana. "Srpski zet", kako je prozvan ovde zbog toga što je oženio srpsku blogerku, stao je na jednu intervenciju od rekordnog
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