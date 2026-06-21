Novi centar za upravljanje vozovima u Beogradu: Vučić najavio dalju modernizaciju pruga

Euronews pre 5 minuta  |  Autor: Tanjug
Novi centar za upravljanje vozovima u Beogradu: Vučić najavio dalju modernizaciju pruga

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas novoizgrađeni Jedinstveni dispečerski centar za upravljanje železničkim saobraćajem u Beogradu, koji bi trebalo da doprinese većoj bezbednosti, automatizaciji i boljoj kontroli železničkog sistema.

Vučić je rekao da iz centra trenutno 23 osobe upravljaju sa oko 540 kilometara železničke mreže, dok je plan da u narednim mesecima pod sistem upravljanja bude uključena i pruga Beograd–Subotica. "Biće nam potrebno još šest ili sedam meseci da ubacimo i prugu Beograd–Subotica, da se i to stavi pod upravljanje. Imate nadzor nad hiljadama kilometara, a taj nadzor ćemo pretvoriti u upravljanje kada modernizujemo većinu pruga“, rekao je Vučić. On je naveo i da je tokom
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