Tramp: Starmer će podneti ostavku na mesto britanskog premijera, ozbiljno podbacio u dve oblasti

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Tanjug
Tramp: Starmer će podneti ostavku na mesto britanskog premijera, ozbiljno podbacio u dve oblasti

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će Kir Starmer podneti ostavku na mesto britanskog premijera i da je ozbiljno podbacio u imigraciji i energetici. "Kir Starmer će podneti ostavku na mesto premijera Velike Britanije.

Ozbiljno je podbacio u dve veoma važne oblasti - imigraciji i energetici (otvorite eksploataciju nafte u Severnom moru). Želim mu sve najbolje", napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social. Britanski premijer Kir Starmer priprema plan i vremenski okvir za povlačenje sa funkcije u Dauning stritu 10, nakon pobede Endija Burnama na dopunskim izborima u izbornoj jedinici Mejkerfild u Velikom Mančesteru, objavio je prethodno u subotu britanski "Obzerver"
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