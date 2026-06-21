Uživo: Rat u Ukrajini Rusija napala više oblasti Ukrajine – tri osobe poginule, među povređenima i šestoro dece

Rat u Ukrajini traje 1.578 dana. U žestokim ruskim udarima na centralnu Ukrajinu i Zaporožje stradalo je dosta civila. U vazdušnom napadu na Zaporožje poginulo je pet osoba, dok je 11 povređeno kada je grad pogođen sa oko deset navođenih avio-bombi, pri čemu su mete bile i saobraćajnice. Takođe, u napadu na Poltavu u centralnoj Ukrajini povređeno je devet osoba, među kojima četvoro dece, dok je još jedno prebačeno u dečju bolnicu na lečenje. U međuvremenu,