Vučić danas obilazi Jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova

Euronews pre 53 minuta  |  Autor: Tanjug
Vučić danas obilazi Jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas novoizgrađeni Jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu.

Kako je saopštila Služba za saradnju s medijima predsednika Republike, obilazak će početi u 10.00 časova. Jedinstveni dispečerski centar obuhvatiće sve pruge kojima trenutno upravlja Infrastruktura železnice Srbije. Jedinstveni dispečerski centar Infrastrukture železnice Srbije nalazi se u železničkoj stanici Beograd - Ranžirna u Makišu, u kojoj se nalazila Telekomanda. Reč je o modernom dispečerskom centru sa sistemima za upravljanje i kontrolu železničkog
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Vučić obilazi Jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova

Vučić obilazi Jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeŽeleznice SrbijevucicželeznicaMakisdispečerski centar

Politika, najnovije vesti »

Tartalja: Tužbom Pavkovićevih naslednika pokušaćemo da skinemo imunitet NATO

Tartalja: Tužbom Pavkovićevih naslednika pokušaćemo da skinemo imunitet NATO

RTV pre 8 minuta
Ferguson: Ne želimo povratak u EU, želimo bolje odnose Londona i Brisela

Ferguson: Ne želimo povratak u EU, želimo bolje odnose Londona i Brisela

Euronews pre 23 minuta
Ferguson: Ne želimo povratak u EU, želimo bolje odnose Londona i Brisela

Ferguson: Ne želimo povratak u EU, želimo bolje odnose Londona i Brisela

RTV pre 1 sat
Vučić danas obilazi Jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova

Vučić danas obilazi Jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova

Euronews pre 53 minuta
Nastanak novog svetskog poretka

Nastanak novog svetskog poretka

Dojče vele pre 1 sat