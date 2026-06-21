Vučić danas obilazi Jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas novoizgrađeni Jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu.

Kako je saopštila Služba za saradnju s medijima predsednika Republike, obilazak će početi u 10.00 časova. Jedinstveni dispečerski centar obuhvatiće sve pruge kojima trenutno upravlja Infrastruktura železnice Srbije. Jedinstveni dispečerski centar Infrastrukture železnice Srbije nalazi se u železničkoj stanici Beograd - Ranžirna u Makišu, u kojoj se nalazila Telekomanda. Reč je o modernom dispečerskom centru sa sistemima za upravljanje i kontrolu železničkog