Stanje na putevima: Oprez zbog vrućina i najavljenih nepogoda

Glas Zaječara pre 1 sat  |  Kada je reč o teretnom
Stanje na putevima: Oprez zbog vrućina i najavljenih nepogoda

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je jutros vozače da tokom dana budu posebno oprezni u saobraćaju zbog visokih temperatura, ali i najavljenih obilnih padavina koje se očekuju u Vojvodini i zapadnim delovima zemlje.

Vozačima se savetuje da prave češće pauze tokom putovanja, prilagode brzinu uslovima na putu i budu dodatno pažljivi u područjima gde se očekuju nepovoljni vremenski uslovi. Prema podacima AMSS-a, na naplatnim stanicama širom Srbije trenutno nema zadržavanja. Na graničnim prelazima putnička vozila čekaju samo na prelazu Preševo, gde je za izlazak iz zemlje potrebno oko 35 minuta. Na ostalim graničnim prelazima saobraćaj se odvija bez dužih čekanja. Kada je reč o
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