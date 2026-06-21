Vlada pokrenula izradu Prostornog plana područja posebne namene za rudarsko-metalurški kompleks „Čukaru Peki” i „Malka Golaja” - Eko Istok poziva javnost da se uključi

Glas Zaječara pre 3 sata  |  "Smatramo da ovako važni
Vlada pokrenula izradu Prostornog plana područja posebne namene za rudarsko-metalurški kompleks „Čukaru Peki” i „Malka Golaja”…

Udruženje Eko Istok obaveštava javnost da je Vlada Republike Srbije donela Odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene (PPPPN) rudarsko-metalurškog kompleksa „Čukaru Peki” i „Malka Golaja”.

Prema njihovim rečima Odlukom je predviđeno da plansko područje obuhvati delove teritorije gradova Bor i Zaječar, i to u Zaječaru celu katastarsku opštinu Nikoličevo i deo katastarske opštine Zvezdan, a u Boru cele katastarske opštine Slatina, Metovnica, Donja Bela Reka i Oštrelj, kao i delove katastarskih opština Brestovac i Šarbanovac. Prema objavljenoj odluci, donetoj u Beogradu 18. juna 2026. godine, koju je potpisao potpredsednik Vlade Siniša Mali, konačna
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