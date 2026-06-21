Vlada Srbije donela Odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene rudarsko-metalurškog kompleksa ČUKARU PEKI i MALKA GOLAJA

Vlada Srbije donela je Odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene rudarsko-metalurškog kompleksa „Čukaru Pekiˮ i „Malka Golajaˮ, objavljeno je u Službenom glasniku broj 54/2026 od 19. juna, mada na sajtu Vlade Srbije još nema informacija sa sednice koja je održana krajem nedelje.

Odluku objavljujemo u celosti: Na osnovu člana 46. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon, 9/20, 52/21, 62/23 i 91/25) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon) Vlada donosi