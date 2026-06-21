Belgija opet razočarala: Iran izdržao pritisak, crveni karton spasao ekipu iz Azije!

Hot sport pre 11 minuta
Belgija opet razočarala: Iran izdržao pritisak, crveni karton spasao ekipu iz Azije!

Još jednom bez uspeha favorita! Belgija nije uspela da opravda ulogu favorita protiv Irana, pošto je u Los Anđelesu odigrala samo 0:0 u drugom kolu grupe G Svetskog prvenstva.

Tim Rudija Garsije imao je više loptu u nogama i veći deo utakmice pokušavao da dođe do gola, ali je Iran odigrao disciplinovano, čekao svoje šanse i na kraju izvukao bod. Jedan od najzaslužnijih za takav ishod bio je Alireza Beiranvand, koji je u više navrata zaustavio pokušaje Belgijanaca. Iran je u prvom poluvremenu mogao i do vođstva, kada je Mehdi Taremi zatresao mrežu, ali je gol poništen posle VAR provere. Belgija je nastavila da pritiska, međutim, bez
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