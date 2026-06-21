Mundijalski triler: Nemačka u nadoknadi režirala preokret za prolaz dalje!

Hot sport pre 3 sata
Mundijalski triler: Nemačka u nadoknadi režirala preokret za prolaz dalje!

Undav heroj meča – Panceri u završnici izvukli pobedu za pamćenje! Fudbalska reprezentacija Nemačke plasirala se u nokaut fazu Svetskog prvenstva posle ogromne drame i pobede nad Obalom Slonovače rezultatom 2:1, u meču koji je rešen u poslednjim sekundama.

Nemačka sada ima maksimalnih šest bodova iz dva kola, dok je Obala Slonovače ostala na tri, pa će u poslednjem kolu morati da traži prolaz dalje. Afrički tim je prvi došao do prednosti – u 30. minutu mrežu je zatresao Frank Kesi, što je bio rezultat prvog poluvremena. Germany are locked in for the Round of 32 🔒 #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026 U nastavku je Nemačka potpuno podigla ritam, preuzela kontrolu i krenula na sve ili ništa.
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