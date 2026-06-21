Ozbiljne prozivke na račun Marina: „Što ovolike krševe dovodi u Zvezdu?!“

Jedna rečenica zapalila studio! Nemačka je stigla do dramatične pobede nad Obalom Slonovače (2:1) na Mundijalu, i to posle potpunog preokreta.

Frank Kesi je doneo prednost afričkom timu u 29. minutu, ali je Deniz Undav sa dva pogotka u 68. i 94. minutu prelomio meč. I dok su Nemci slavili, analiza u studiju RTS-a donela je potpuno drugačiji ton. Rade Bogdanović je bez ulepšavanja ocenio izdanje „pancera“: U nastavku emisije, Miroslav Vjetrović podsetio je da je tokom prenosa istakao da bi Undav trebalo da dobije šansu, pozivajući se na ranije reči Marka Marina, koji je napadača opisivao kao igrača velikog