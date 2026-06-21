Kragujevac očekuje sunčana i veoma topla sedmica, mogući pljuskovi početkom nedelje

Građane Kragujevca i Šumadije tokom naredne sedmice očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, uz temperature koje će se u pojedinim danima približavati letnjim maksimumima.

Početak nedelje doneće nešto promenljivije vremenske prilike. U ponedeljak se, pored toplog vremena, u popodnevnim časovima očekuje razvoj oblačnosti koji može usloviti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Slične vremenske prilike najavljene su i za pojedine planinske krajeve Srbije, kao i lokalno u drugim delovima zemlje. Jutarnje temperature od ponedeljka do srede kretaće se oko 19 stepeni, dok će maksimalne dnevne dostići oko 30 stepeni Celzijusa. Od četvrtka