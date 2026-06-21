Povratak legende: Obradović ponovo na klupi Panatinaikosa

Željko Obradović zvanično se vratio na klupu Panatinaikosa, kluba sa kojim je ispisao neke od najslavnijih stranica evropske košarke.

Povratak najtrofejnijeg trenera u istoriji Evrolige potvrdili su i atinski klub i njegov vlasnik Dimitris Janakopulos, koji je poručio da se „priča nastavlja“. Obradović je prethodnih dana boravio u Atini gde su vođeni završni razgovori, a nakon uspešno okončanih pregovora postignut je dogovor o njegovom povratku među „zelene“. Na klupi Panatinaikosa zameniće Ergina Atamana, koji je napustio klub nakon sezone bez osvojenog trofeja. Za Obradovića će ovo biti