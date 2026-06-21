Vučić poručio: Srpska železnica mora biti tačnija od nemačke i švajcarske

IndeksOnline pre 8 sati
Vučić poručio: Srpska železnica mora biti tačnija od nemačke i švajcarske

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas novoizgrađeni Jedinstveni dispečerski centar za upravljanje železničkim saobraćajem i tom prilikom poručio da železnica Srbije mora da bude tačnija čak i od nemačke i švajcarske.

Govoreći o kašnjenjima vozova, Vučić je istakao da razume vanredne okolnosti, ali da redovna kašnjenja ne smeju da postanu praksa. „Razumem kada se dogodi nesreća pa voz kasni 200 ili 300 minuta, ali ne razumem kada putnici dođu na stanicu, a voz kasni 30 ili 40 minuta“, rekao je Vučić i pozvao nadležne da preduzmu odgovornost za funkcionisanje sistema. Predsednik je naveo da centar trenutno prati i upravlja sa oko 540 kilometara pruge, dok se u narednim mesecima
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