Vlada pokrenula izradu Prostornog plana područja posebne namene za rudarsko-metalurški kompleks „Čukaru Peki” i „Malka Golaja“ Eko Istok pozvalo je javnost da se uključi u udruženje Eko Istok nakon što je Vlada Republike Srbije donela Odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene (PPPPN) rudarsko-metalurškog kompleksa „Čukaru Peki” i „Malka Golaja”. Odlukom je predviđeno da plansko područje obuhvati delove teritorije gradova Bor i Zaječar, i to u