Vlada pokrenula izradu Prostornog plana područja posebne namene za rudarsko-metalurški kompleks „Čukaru Peki” i „Malka Golaja“.

Ist media pre 4 sati
Vlada pokrenula izradu Prostornog plana područja posebne namene za rudarsko-metalurški kompleks „Čukaru Peki” i „Malka Golaja“.…
Vlada pokrenula izradu Prostornog plana područja posebne namene za rudarsko-metalurški kompleks „Čukaru Peki” i „Malka Golaja“ Eko Istok pozvalo je javnost da se uključi u udruženje Eko Istok nakon što je Vlada Republike Srbije donela Odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene (PPPPN) rudarsko-metalurškog kompleksa „Čukaru Peki” i „Malka Golaja”. Odlukom je predviđeno da plansko područje obuhvati delove teritorije gradova Bor i Zaječar, i to u
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Vlada pokrenula izradu Prostornog plana područja posebne namene za rudarsko-metalurški kompleks „Čukaru Peki” i „Malka Golaja” - Eko Istok poziva javnost da se uključi

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