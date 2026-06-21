Ako ste prespavali - pogledajte kako je srpski zet doveo do ludila protivnika! Sve su pokušali, a nisu mu mogli ništa!

Kurasao je postao najmanja država u istoriji koja je osvojila bod na Svetskom prvenstvu.

Najviše zaslužan za to je Eloj Rum, golman ekipe koji je sa 15 odbrana bio blizu rekorda za najveći broj odbrana na jednoj utakmici Mundijala, s tim što je aktuelni rekorder Tim Hauard do 16 odbrana na meču stigao nakon produžetaka. Rum, srpski zet, imao je veče koje će zauvek pamtiti, dok će Ekvadorci pokušati da zaborave ono što im je čuvar mreže uradio. Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice: