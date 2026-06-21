Dominacija! Banjaja pobedio u Moto GP sprint trci u Češkoj

Vozač Dukatija Frančesko Banjaja pobedio je danas u sprint trci koja se vozila u sklopu trke Moto GP šampionata za Veliku nagradu Češke.

Banjaja je pobedio rezultatom 18:55,527 minuta. Aktuelni svetski šampion Mark Markes iz Dukatija zauzeo je treće mesto sa 0,794 sekundi zaostatka. Četvrto mesto zauzeo je Frančesko Di Đanantonio iz ekipe VR46, peti je bio Horhe Martin iz Aprilije. Trka Moto GP šampionata za Veliku nagradu Češke vozi se u nedelju od 14 časova.