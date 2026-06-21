Krah pregovora Amerike i Irana! Delegacija Teherana napustila sastanak zbog Trampovih pretnji! "Zatvorite Ormuz i nećete imati državu"! (video, foto)

Od najnovijeg Hronološki Delegacija Islamske Republike Iran napustila je zgradu u kojoj su se vodili pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u Švajcarskoj, prenela je večeras agencija IRNA na društvenim mrežama.

Ti razgovori, u kojima su posredovali Pakistan i Katar, "ušli su u tešku fazu posle 80 minuta razgovora i prekida nakon objavljivanja uvredljive poruke predsednika SAD", dodala je IRNA. Prethodno je Gosein Gorbanzade, član iranskog pregovaračkog tima sa SAD rekao da su se razgovori fokusirali na odmrzavanje iranske imovine koja je blokirana u inostranstvu kao i na modalitete njihovog oslobađanja On je dodao da su se razgovori takođe odnosili na privremeno izuzeće