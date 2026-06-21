Krah pregovora Amerike i Irana! Delegacija Teherana napustila sastanak zbog Trampovih pretnji! "Zatvorite Ormuz i nećete imati državu"! (video, foto)

Kurir pre 1 sat
Krah pregovora Amerike i Irana! Delegacija Teherana napustila sastanak zbog Trampovih pretnji! "Zatvorite Ormuz i nećete imati…

Od najnovijeg Hronološki Delegacija Islamske Republike Iran napustila je zgradu u kojoj su se vodili pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u Švajcarskoj, prenela je večeras agencija IRNA na društvenim mrežama.

Ti razgovori, u kojima su posredovali Pakistan i Katar, "ušli su u tešku fazu posle 80 minuta razgovora i prekida nakon objavljivanja uvredljive poruke predsednika SAD", dodala je IRNA. Prethodno je Gosein Gorbanzade, član iranskog pregovaračkog tima sa SAD rekao da su se razgovori fokusirali na odmrzavanje iranske imovine koja je blokirana u inostranstvu kao i na modalitete njihovog oslobađanja On je dodao da su se razgovori takođe odnosili na privremeno izuzeće
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Razgovori u Švajcarskoj "na pauzi“ zbog Trampovih pretnji; gotov nacrt dokumenta o izuzećima od embarga za iransku naftu

Razgovori u Švajcarskoj "na pauzi“ zbog Trampovih pretnji; gotov nacrt dokumenta o izuzećima od embarga za iransku naftu

RTS pre 21 minuta
Izrael ukida sva ograničenja okupljanja zbog rata u severnom delu zemlje

Izrael ukida sva ograničenja okupljanja zbog rata u severnom delu zemlje

Radio 021 pre 21 minuta
Upozorenje: "Izrael čeka u zasedi"

Upozorenje: "Izrael čeka u zasedi"

B92 pre 11 minuta
Oči u oči sa Irancima! Džej Di Vens pred zoru sleteo u Švajcarsku, kreću pregovori sa Teheranom: Amerikanci došli sa ova 3…

Oči u oči sa Irancima! Džej Di Vens pred zoru sleteo u Švajcarsku, kreću pregovori sa Teheranom: Amerikanci došli sa ova 3 ključna zahteva

Blic pre 46 minuta
Izrael ukida sva ograničenja okupljanja zbog rata, u severnom delu zemlje

Izrael ukida sva ograničenja okupljanja zbog rata, u severnom delu zemlje

Serbian News Media pre 1 sat
Vens razgovara sa visokim zvaničnicima Irana u pokušaju da se nastave pregovori

Vens razgovara sa visokim zvaničnicima Irana u pokušaju da se nastave pregovori

Serbian News Media pre 2 sata
Senator Grejem ponovio pretnju o preuzimanju Ormuskog moreuza

Senator Grejem ponovio pretnju o preuzimanju Ormuskog moreuza

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranFoksLibanIzraelBliski IstokHezbolahPakistanVašingtonRojtersTeheranIndijaŠvajcarskaKatarCNNPressDonald TrampnaftaamerikasadPregovoriTrajalTrayaldzared kusner

Ekonomija, najnovije vesti »

Prihodi najvećih proizvođača agromehanizacije u Srbiji rastu, ali profitabilnost pada

Prihodi najvećih proizvođača agromehanizacije u Srbiji rastu, ali profitabilnost pada

Danas pre 31 minuta
Nemački ministar optužio Trampa da je odgovoran za zatvaranje Ormuskog moreuza

Nemački ministar optužio Trampa da je odgovoran za zatvaranje Ormuskog moreuza

N1 Info pre 6 minuta
Razgovori u Švajcarskoj "na pauzi“ zbog Trampovih pretnji; gotov nacrt dokumenta o izuzećima od embarga za iransku naftu

Razgovori u Švajcarskoj "na pauzi“ zbog Trampovih pretnji; gotov nacrt dokumenta o izuzećima od embarga za iransku naftu

RTS pre 21 minuta
Izrael ukida sva ograničenja okupljanja zbog rata u severnom delu zemlje

Izrael ukida sva ograničenja okupljanja zbog rata u severnom delu zemlje

Radio 021 pre 21 minuta
Upozorenje: "Izrael čeka u zasedi"

Upozorenje: "Izrael čeka u zasedi"

B92 pre 11 minuta