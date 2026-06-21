Misterija! Zašto fudbaler Belgije propušta meč protiv Irana? Postoje dve verzije

Kurir pre 33 minuta
Misterija! Zašto fudbaler Belgije propušta meč protiv Irana? Postoje dve verzije

Fudbalski savez Belgije saopštio je danas da će Žeremi Doku propustiti utakmicu protiv Irana na Svetskom prvenstvu zbog bolesti.

Doku je započeo prvi meč Belgije na Svetskom prvenstvu protiv Egipta i igrao do 86. minuta te utakmice koja je završena nerešeno 1:1. Igrač Mančester sitija je navodno imao problema sa disanjem. Doku je poslednjih dana bio u centru pažnje nakon što je novinarima rekao da planira da na kratko napusti tim zbog rođenja deteta. Utakmica drugog kola Grupe G između Belgije i Irana igra se u nedelju od 21.00 u Los Anđelesu.
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