Moskva pod udarom dronova! Treći napad u nedelju dana, usledila odmazda na Kijev, prof. dr Petrović: "Dronovi su danas dominantan faktor u ratovanju"

Nakon novog talasa napada ukrajinskih dronova na Moskvu, koji je prema navodima Ruskih vlasti bio treći u svega nedelju dana, dodatno su pojačane procene o mogućem ulasku sukoba u novu fazu eskalacije.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin saopštio je da je protivvazdušna odbrana oborila više od 30 bespilotnih letelica koje su se približavale glavnom gradu Ruske Federacije, dok prema zvaničnim informacijama nije bilo žrtava ni veće materijalne štete. Istovremeno, Ruske snage tokom noći izvele su masovan napad na teritoriju Ukrajine, uz upotrebu raketa i dronova, dok su ukrajinski izvori prijavili pogođene lokacije, materijalnu štetu i nastavak udara na