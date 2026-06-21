"Nadam se da će oni pobediti" Milan Mitrović o favoritu i ugovoru koji pevači potpisuju sa Grandom, pa spomenuo i takmičara koji je odbio da potpiše

Kurir pre 2 sata
"Nadam se da će oni pobediti" Milan Mitrović o favoritu i ugovoru koji pevači potpisuju sa Grandom, pa spomenuo i takmičara…

Voditelj "Zvezda Granda", Milan Mitrović nije krio uzbuđenje zbog finala muzičkog takmičenja.

On je pred našim kamerama govorio o svojim favoritima, ali i članovima žirija koji su večeras izostali. Milan je istakao da mu je jako drago što su promenjena pravila i što će "Zvezde Granda" ove godine imati dva pobednika. - Imaćemo dve nove Zvezde Granda jer ćemo imati glasanje žirija evrovizijskim sistemom i jedva čekam da vidim šta će reći i jedni i drugi. Svima im želim sreću, imam i ja neke svoje favorite, ali ko god da pobedi biću srećan. Kad se završi
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