Najbrži u kvalifikacijama! Ogura pol poziciji u Moto GP trci za Veliku nagradu Češke

Ogura je bio najbrži rezultatom 1:51,139 minuta. ; Sa drugog mesta krenuće vozač Vozač VR46 Fabio Di Đanantonio, koji je bio sporiji za 0,211 sekundi. Vozač Dukatija Frančesko Banjaja bio je treći u kvalifikacijama sa 0,244 sekundi zaostatka. Vodeći u generalnom plasmanu Marko Beceki iz Aprilije bio je četvrti, a peto mesto je zauzeo Mark Markes iz Dukatija. Trka za Veliku nagradu Češke na programu je u nedelju od 14 časova.