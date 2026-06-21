Obnova sinagoge u Novom Sadu: Raspisan javni poziv za sanaciju krova i limarije

Kurir pre 20 minuta  |  eKapija
Obnova sinagoge u Novom Sadu: Raspisan javni poziv za sanaciju krova i limarije

Zavod za zaštitu spomenika kulture Novi Sad raspisao je javni poziv za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih i sanacionih radova na obnovi dotrajale i oštećene limarije i dela krova objekta Sinagoge u ulici Jevrejskoj broj 9 u tom gradu.

Dotrajali krovni pokrivač na novosadskoj Sinagogi uskoro će dobiti adekvatnu zamenu. Procenjena vrednost nabavke je 2.750.000 dinara, a radi se o popravkama na kritičnim mestima na delovima krova koji se odnose na opšave na "malim kupolama" prema Jevrejskoj ulici i zamena dotrajalih i oštećenih mesta na "malim krovovima" ka Ulici Petra Drapšina. Predmet nabavke su pripremno-završni radovi, limarski radovi i radovi na odnovi krova. Krov treba da bude izrađen od
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