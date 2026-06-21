Pčelari u Srbiji imaju razloga za zadovoljstvo: stižu odlični prinosi, a država daje 1.000 dinara po košnici

Posle izuzetno povoljnog proleća za pčelinje paše, pčelari širom Srbije sa optimizmom ulaze u sezonu vrcanja meda.

Dodatni razlog za zadovoljstvo predstavlja i novi javni poziv Ministarstva poljoprivrede za ostvarivanje podsticaja po košnici pčela, koji će trajati do sredine jula. Pčelari ističu da je ova godina jedna od boljih u poslednjem periodu, jer su vremenske prilike pogodovale cvetanju voćnih vrsta i bagrema, što se direktno odrazilo na unos nektara i razvoj pčelinjih društava. - Što se tiče prinosa, on je izuzetno dobar. Košnice su u bruto težini preko 100 kilograma,