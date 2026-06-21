"Postoje stvari u fudbalu koje ne možete objasniti" Selektoru Ekvadora nije jasno kako nisu pobedili Kurasao

Kurir pre 26 minuta
"Postoje stvari u fudbalu koje ne možete objasniti" Selektoru Ekvadora nije jasno kako nisu pobedili Kurasao

Istakao je da on preuzima odgovornost. "Postoje stvari u fudbalu koje ne možete objasniti.

Želeli smo da pobedimo. Nismo uspeli. Ja sam taj koji snosi odgovornost, a svom timu sam rekao: 'Ako dajete sve od sebe i borite se, nemam nikakvih zamerki'", rekao je Bekasese. "Ekipa je zaslužila više nego što je dobila i ja sam taj koji je za to odgovoran", dodao je on. Fudbaleri Ekvadora i Kurasaa odigrali su u Kanzas Sitiju nerešeno 0:0, u utakmici drugog kola Grupe E Svetskog prvenstva. Ekvador i Kurasao su upisali prvi bod na ovom Mundijalu. Nemačka je prva
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