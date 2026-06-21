Potpuna obustava saobraćaja zbog asfaltiranja: Vozači upućeni na alternativni pravac, evo do kada će trajati radovi

Zbog izvođenja preostalih radova na pojačanom održavanju državnog puta na deonici Požega– Ivanjica, od sutra će biti uvedena potpuna obustava saobraćaja na delu puta Arilje– Prilike, u zoni Dobrača–Prilike. - Obustava će trajati od 8 časova ujutru 21. juna do 6 časova ujutru 22. juna, a razlog je asfaltiranje kolovoza u punoj širini. Radovi će se izvoditi na deonici od mosta na Panjici do firme „Milutinović“ DOO, saopštili su nadležni. Za vreme trajanja obustave,