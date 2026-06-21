"Što ovolike krševe dovodi u Zvezdu?!" Rade Bogdanović pecnuo Marka Marina! Komentarisao utakmicu Mundijala, pa prozvao crveno-bele

Kurir pre 12 sati
"Što ovolike krševe dovodi u Zvezdu?!" Rade Bogdanović pecnuo Marka Marina! Komentarisao utakmicu Mundijala, pa prozvao…

Nakon što je Nemačka pobedila Obalu Slonovače Bogdanović je u studiju RTS-a najpre poručio da igra evropske selekcije nije na najvišem nivou. "Realno, hajde da kažem zasluženo, kada su već pobedili, mada je ova igra jako loša.

Mislim da za neke sledeće utakmice, ako hoće da prođu dalje u nokaut fazi, mislim da će morati mnogo, mnogo bolje. Selektor je večeras pogodio koga treba da uvede", rekao je Bogdanović. Dvostruki strelac za Nemačku je bio Deniz Undav, a još jedan bivši fudbaler Miroslav Vjetrović je istakao da je tokom utakmice poručio da upravo on treba da uđe u igru i citirao je reči Marka Marina, tehničkog direktora Crvene zvezde. Marin je za Undava rekao da poseduje izuzetan
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