Talentovani golman ostaje na Banovom brdu! Vladan Čarapić produžio ugovor sa Čukaričkim

Najpre su to učinili desni bek Jovan Vojnović i vezista Mateja Prokopijević, a u petak je ugovor do 2028. godine produžio i krilni napadač Uroš Miladinović.

Dan kasnije, u prostorijama kluba sa Banovog brda ugovor sa Čukaričkim produžio je i Vladan Čarapić, do juna 2029. godine. Ovaj momak je dobio šansu prošle sezone, a tokom plej-ofa ustalio se kao prvi izbor stručnog štaba Brđana na mestu čuvara mreže. Čarapić je u finišu sezone šest puta bio na golu Brđana, a pokazao je ogroman potencijal i već je privukao pažnju brojnih evropskih skauta. „Zahvalio bih se klubu na poverenju koje ima u mene, što su i dokazali novim