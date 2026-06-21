"Telefon mi je zabagovao od poruka, baka samo plače" Bojan ne može da dođe sebi, ne zna šta ga je snašlo! Evo šta se dešava nekoliko sati posle pobede u ZG!

Kurir pre 4 sati
"Telefon mi je zabagovao od poruka, baka samo plače" Bojan ne može da dođe sebi, ne zna šta ga je snašlo! Evo šta se dešava…

Bojan Ilievski odneo je pobedu u devetnaestoj sezoni popularnog takmičenja „ Zvezde Granda“, a samo nekoliko sati nakon istorijskog trijumfa progovorio je o prvim utiscima i otkrio šta se dešavalo u njegovom domu.

Mladi pevač je nedugo nakon finala gostovao u emisiji, gde je priznao da ga emocije i dalje drže i da još uvek nije uspeo da u potpunosti sabere utiske nakon velike noći. Nije krio da ga je ogromna podrška publike iznenadila. - Kako me drži atmosfera od juče, nisam očekivao ovo. Telefon mi je zabagovao od količine poruka. Baka je najsrećnija, jutros kad sam ustao ona je bila sva u suzama, ja joj kažem: "Ti si juče plakala, sad opet plačeš" - iskreno je rekao Bojan
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