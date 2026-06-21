"Telefon mi je zabagovao od poruka, baka samo plače" Bojan ne može da dođe sebi, ne zna šta ga je snašlo! Evo šta se dešava nekoliko sati posle pobede u ZG!

Bojan Ilievski odneo je pobedu u devetnaestoj sezoni popularnog takmičenja „ Zvezde Granda“, a samo nekoliko sati nakon istorijskog trijumfa progovorio je o prvim utiscima i otkrio šta se dešavalo u njegovom domu.

Mladi pevač je nedugo nakon finala gostovao u emisiji, gde je priznao da ga emocije i dalje drže i da još uvek nije uspeo da u potpunosti sabere utiske nakon velike noći. Nije krio da ga je ogromna podrška publike iznenadila. - Kako me drži atmosfera od juče, nisam očekivao ovo. Telefon mi je zabagovao od količine poruka. Baka je najsrećnija, jutros kad sam ustao ona je bila sva u suzama, ja joj kažem: "Ti si juče plakala, sad opet plačeš" - iskreno je rekao Bojan