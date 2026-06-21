Teška saobraćajka! BMW se sudario sa Audijem pa se zakucao u stub, vozač od siline udara ispao iz automobila! Vatrogasci morali da seku krov da izvuku putnicu!

Kurir pre 8 sati  |  Index.hr)
Teška saobraćajka! BMW se sudario sa Audijem pa se zakucao u stub, vozač od siline udara ispao iz automobila! Vatrogasci…

Na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebusinoć se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička automobila.

Sudarili su se BMW i Audi, a prema dostupnim informacijama, BMW je udario u stub javne rasvete i prevrnuo se na bok. Vozač je, usled jačine udara, ispao iz vozila. Vatrogasci su morali da seku krov automobila kako bi izvukli povređenu putnicu. Ona je zatim predata hitnoj pomoći, dok stepen povreda vozača i putnice za sada nije poznat. Zagrebačka policija je tokom noći završila uviđaj, a okolnosti nesreće još uvek se utvrđuju. (Kurir.rs/ Index.hr/Foto: Ilustracija)
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