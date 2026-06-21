Jović odlazi iz Majamija zbog Adetokumba? Isplivale nove informacije o trejdu četiri tima

Mondo pre 10 minuta  |  Nemanja Stanojčić
Jović odlazi iz Majamija zbog Adetokumba? Isplivale nove informacije o trejdu četiri tima

Janis Adetokumbo želi da napusti Milvoki i to nije tajna.

Sve više se priča o njegovom odlasku i sada bi u to mogao da bude uključen i srpski reprezentativac Nikola Jović. Sve je još uvek na nivou spekulacija, ali razgovori postoje. Novinar Evan Sideri pisao je o tome, tačnije o potencijalnom trejdu četiri tima i tu bi pored Baksa i Hita učestvovali još i Pistonsi i Lejkersi. Da li će baš ovo da se dogodi, ostaje da se vidi. Ono što se zna jeste da i ostali timovi čekaju rasplet trejda koji bi mogao da "prodrma" NBA ligu.
Otvori na mondo.rs

NBA »

Paris Hilton "zagrmela" kao nikada do sada na Svetskom prvenstvu, svi su okrenuli za zgodnom Amerikankom

Paris Hilton "zagrmela" kao nikada do sada na Svetskom prvenstvu, svi su okrenuli za zgodnom Amerikankom

Telegraf pre 12 sati
Izraelci spremili bogatstvo za Nvoru, Drčelić ni da čuje

Izraelci spremili bogatstvo za Nvoru, Drčelić ni da čuje

Sport klub pre 4 sati
Nvora na meti Hapoela: Izraelci nude visoko obeštećenje...

Nvora na meti Hapoela: Izraelci nude visoko obeštećenje...

Euronews pre 4 sati
Ko se ovome nadao? Jedan od najboljih igrača Crvene zvezde napušta klub ovoga leta?

Ko se ovome nadao? Jedan od najboljih igrača Crvene zvezde napušta klub ovoga leta?

Kurir pre 6 sati
Zvezda dobija ponudu od 1.000.000 evra: Klub iz Evrolige hoće odmah Džordana Nvoru

Zvezda dobija ponudu od 1.000.000 evra: Klub iz Evrolige hoće odmah Džordana Nvoru

Mondo pre 5 sati
Hapoel krenuo po nvoru: Zvezda dobija milionsko obeštećenje za najboljeg igrača?

Hapoel krenuo po nvoru: Zvezda dobija milionsko obeštećenje za najboljeg igrača?

Večernje novosti pre 5 sati
Izraelci krenuli po Nvoru - spremni su da daju milione

Izraelci krenuli po Nvoru - spremni su da daju milione

B92 pre 6 sati
NBA »

Ključne reči

NBA

Najnovije vesti »

Ekvador - Kurasao: Rum čini čuda, sjajan meč u Kanzas sitiju

Ekvador - Kurasao: Rum čini čuda, sjajan meč u Kanzas sitiju

Kurir pre 25 minuta
Obnova sinagoge u Novom Sadu: Raspisan javni poziv za sanaciju krova i limarije

Obnova sinagoge u Novom Sadu: Raspisan javni poziv za sanaciju krova i limarije

Kurir pre 20 minuta
Jović odlazi iz Majamija zbog Adetokumba? Isplivale nove informacije o trejdu četiri tima

Jović odlazi iz Majamija zbog Adetokumba? Isplivale nove informacije o trejdu četiri tima

Mondo pre 10 minuta
Talentovani golman ostaje na Banovom brdu! Vladan Čarapić produžio ugovor sa Čukaričkim

Talentovani golman ostaje na Banovom brdu! Vladan Čarapić produžio ugovor sa Čukaričkim

Kurir pre 0 minuta
Prenos, ekvador - kurasao: Senzacija u Kanzas Sitiju!

Prenos, ekvador - kurasao: Senzacija u Kanzas Sitiju!

Večernje novosti pre 25 minuta