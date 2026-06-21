Jović odlazi iz Majamija zbog Adetokumba? Isplivale nove informacije o trejdu četiri tima

Janis Adetokumbo želi da napusti Milvoki i to nije tajna.

Sve više se priča o njegovom odlasku i sada bi u to mogao da bude uključen i srpski reprezentativac Nikola Jović. Sve je još uvek na nivou spekulacija, ali razgovori postoje. Novinar Evan Sideri pisao je o tome, tačnije o potencijalnom trejdu četiri tima i tu bi pored Baksa i Hita učestvovali još i Pistonsi i Lejkersi. Da li će baš ovo da se dogodi, ostaje da se vidi. Ono što se zna jeste da i ostali timovi čekaju rasplet trejda koji bi mogao da "prodrma" NBA ligu.