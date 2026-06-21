Katastrofa za Nemačku: dobila u 94. minutu, pa ostala bez ključnog igrača

Mondo pre 1 sat  |  Milutin Vujičić
Katastrofa za Nemačku: dobila u 94. minutu, pa ostala bez ključnog igrača

Deniz Undav doneo je Nemačkoj pobedu nad Obalom Slonovače u 94. minutu (2:1) i obradovao je Julijana Nagelsmana, međutim selektor "pancera" je ipak namršten izašao sa stadiona u Torontu.

Razlog je povreda Nika Šloterbeka koji je još na poluvremenu morao iz igre, zbog povrede koju je zadobio i uprkos kojoj je nastavio da igra. Lekarski tim procenio je da nije bezbedno da Šloterbek nastavi meč, koliko god da je insistirao, a prve prognoze govore da je za njega završeno Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi. "Niko je zadobio povredu ligamenata. Ne izgleda dobro", rekao je Nagelsman kratko posle meča. Očekuje se da Niko Šloterbek danas uradi
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