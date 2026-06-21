Ko je heroj Nemačke na Mundijalu? Ima kurdsko-jezidsko poreklo i mogao je da bira između dve reprezentacije

Mondo pre 2 sata  |  Nemanja Stanojčić
Ko je heroj Nemačke na Mundijalu? Ima kurdsko-jezidsko poreklo i mogao je da bira između dve reprezentacije
Deniz Undav (29) je heroj reprezentacije Nemačke. U oba meča na Svetskom prvenstvu je imao veliku ulogu. Prvo u ubedljivoj pobedi protiv Kurasaa (7:1), a onda je postigao dva gola za preokret protiv Obale Slonovače (2:1). Na njegovim krilima su "panceri" obezbedili prolaz u nokaut fazu. Undav je rođen u Nemačkoj, ali ima kurdsko-jezidsko poreklo iz Turske. Njegovi roditelji su iz sela Išikli koje se nalazi u jugositočnom delu Turske. Njegov deda je emigrirao u
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