Ko je heroj Nemačke na Mundijalu? Ima kurdsko-jezidsko poreklo i mogao je da bira između dve reprezentacije

Deniz Undav (29) je heroj reprezentacije Nemačke. U oba meča na Svetskom prvenstvu je imao veliku ulogu. Prvo u ubedljivoj pobedi protiv Kurasaa (7:1), a onda je postigao dva gola za preokret protiv Obale Slonovače (2:1). Na njegovim krilima su "panceri" obezbedili prolaz u nokaut fazu. Undav je rođen u Nemačkoj, ali ima kurdsko-jezidsko poreklo iz Turske. Njegovi roditelji su iz sela Išikli koje se nalazi u jugositočnom delu Turske. Njegov deda je emigrirao u