"Marin mi je rekao da mora da igra": Bogdanović i Vjetrović o heroju Nemačke

Mondo pre 13 sati  |  Nemanja Stanojčić
"Marin mi je rekao da mora da igra": Bogdanović i Vjetrović o heroju Nemačke

Nemačka je posle drame i gola u 95. minutu upisala pobedu protiv Obale Slonovače na Svetskom prvenstvu (2:1).

Meč su rešili rezervisti koji su ušli u 60. minutu u igru. Deniz Undav je dao oba gola, a zamenio je Džamala Musijalu tada. O tom detalju su u studiju RTS-a pričali Miroslav Vjetrović i Rade Bogdanović. "Da kažem odmah? Meni je čovek koji dobro poznaje nemački fudbal, igrao je tamo, živi u Beogradu, rekao da bez Deniza Undava nema ništa u špicu. To je Marko Marin, rekao mi je da je to druga igra kada on uđe. To je zaista lepo od njega. Rekao mi je da je Undav
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