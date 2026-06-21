"Marin mi je rekao da mora da igra": Bogdanović i Vjetrović o heroju Nemačke

Nemačka je posle drame i gola u 95. minutu upisala pobedu protiv Obale Slonovače na Svetskom prvenstvu (2:1).

Meč su rešili rezervisti koji su ušli u 60. minutu u igru. Deniz Undav je dao oba gola, a zamenio je Džamala Musijalu tada. O tom detalju su u studiju RTS-a pričali Miroslav Vjetrović i Rade Bogdanović. "Da kažem odmah? Meni je čovek koji dobro poznaje nemački fudbal, igrao je tamo, živi u Beogradu, rekao da bez Deniza Undava nema ništa u špicu. To je Marko Marin, rekao mi je da je to druga igra kada on uđe. To je zaista lepo od njega. Rekao mi je da je Undav